Optical Return Loss - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : ORL

Nelle telecomunicazioni, la return loss è l'attenuazione del segnale che torna indietro, riflesso da una o più discontinuità in una linea di trasmissione...

orl – obergermanisch-raetischer limes, limes germanico-retico otorinolaringoiatria orl – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di orlando (florida)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

