Il naso... francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il naso... francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il naso... francese

Morbida del palato (cioè il velo palatino) rilassato, in modo tale da fare uscire il suono attraverso il naso. in francese, la /m/ e /n/ in svariati...

Col termine francese pince-nez o pincenez, in italiano stringinaso, si indica una tipologia di occhiali, particolarmente popolari nel xix secolo, sostenuti...