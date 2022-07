Narrava di eroi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Narrava di eroi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AEDO

Significato/Curiosita : Narrava di eroi

Affermazione altro non era che il tentativo ironico di porsi sullo stesso piano di virgilio, il quale – come narrava una storia che non sappiamo se essere veritiera...

L'aedo, nell'antica grecia, era il cantore professionista. l'etimologia della parola viene dal greco antico "d", aoidos, che deriva da "d" cioè... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

