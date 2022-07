Fu mutata in giovenca da Zeus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu mutata in giovenca da Zeus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IO

Significato/Curiosita : Fu mutata in giovenca da zeus

Riuscì a soddisfare il proprio desiderio carnale nascondendosi dentro una giovenca di legno costruita per lei dall'artista di corte dedalo. dall'unione mostruosa...

io è il pronome personale di prima persona singolare in italiano. può riferirsi a: io – satellite naturale di giove 85 io – asteroide scoperto nel 1865... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con mutata; giovenca; zeus; La madre che fu mutata in roccia; La mitica madre che venne mutata in roccia; La Ninfa tramutata in girasole; La ninfa mutata in alloro; Fu trasformata da Zeus in una giovenca ; Figlio di zeus e della ninfa oceanina Elettra; Giovane rapito da zeus per la sua bellezza; Manifestare rabbia... come zeus ; L amò zeus ; Cerca nelle Definizioni