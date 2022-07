Metallo per preziosi gioielli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo per preziosi gioielli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORO

Significato/Curiosita : Metallo per preziosi gioielli

Di lavorazione dei metalli e pietre nobili per ricavarne ornamenti, che gli oggetti ornamentali realizzati in un metallo prezioso, in cui di norma viene...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oro (disambigua). l'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è au (dal...

Altre definizioni con metallo; preziosi; gioielli; Oggetto metallico ricoperto di un altro metallo ; metallo semiconduttore usato nei pannelli solari; metallo fuso versato in uno stampo; Formato standard di metallo solido e puro; Artigiano gioielliere di metalli preziosi ; Artisti da preziosi codici; Impreziosi scono la collezione; I preziosi ; Baule che conteneva oro e gioielli nell antichità; Artigiano gioielli ere di metalli preziosi; Materia prima per i gioielli eri; Misura utilizzata dal gioielli ere; Cerca nelle Definizioni