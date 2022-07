L intradosso per l ingegnere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L intradosso per l ingegnere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOTTOARCO

Significato/Curiosita : L intradosso per l ingegnere

termine complementare di intradosso: mentre quest'ultimo è concavo, l'estradosso è convesso. in aeronautica l'intradosso indica il lato inferiore di...

Di roma, si è provveduto a completare la decorazione della volta e dei sottoarchi, oltre che degli arredi lignei. chiesa dell'adorazione sorge nella centrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con intradosso; ingegnere; ingegnere con tre lettere; Lo studia l ingegnere ; ingegnere in tre lettere; Grande ingegnere militare francese del Seicento; Cerca nelle Definizioni