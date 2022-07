Dà inizio alla corsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà inizio alla corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : START

Significato/Curiosita : Da inizio alla corsa

Il còrso (corsu o lingua còrsa) è un idioma appartenente alla famiglia indoeuropea ed è costituito dall'insieme dei dialetti italo-romanzi parlati in corsica...

Gli accordi start (acronimo dell'espressione inglese strategic arms reduction treaty) sono degli accordi internazionali tesi a limitare o a diminuire...

Altre definizioni con inizio; alla; corsa; L inizio , a tavola; Modello affusolato di auto di lusso di inizio 900; Un sepolcro imbiancato secondo la definizio ne di Gesù; L inizio della gara; Di una volta... alla francese; Togliere le grinze dalla biancheria; Fanny __, protagonista del film Calla s Forever; Chi è arrivato alla fine, è a questi; Disputano gare di corsa ; Fuggita, corsa via; Lo sono gli sport come corsa , ciclismo o nuoto; Aumenta la stabilità di un auto da corsa ; Cerca nelle Definizioni