Giochi enigmistici - Cruciverba

Soluzione 18 lettere : SCIARADE INCATENATE

Significato/Curiosita : Giochi enigmistici

“gioco enigmistico” è, generalmente, sinonimo di enigma. in questo senso tutti i giochi enigmistici sono enigmi. si deve però notare che in enigmistica la...

Altre tipologie, a dispetto del nome, non sono vere e proprie sciarade. così la sciarada alterna è un tipico esempio di lettura alterna, assimilabile all'incastro... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

