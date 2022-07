Un collaboratore di giustizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un collaboratore di giustizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PENTITO

Significato/Curiosita : Un collaboratore di giustizia

un collaboratore di giustizia, in diritto, è un soggetto che trovandosi in particolari situazioni di conoscenza di un fenomeno criminale, decide di collaborare...

Combattere e addirittura debellare le stesse organizzazioni; in cambio i pentiti ottengono delle riduzioni di pena e protezione da parte dello stato. in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con collaboratore; giustizia; Fu un collaboratore di Marx; Il fido collaboratore di Sherlock Holmes; collaboratore , assistente; Acronimo per collaboratore familiare; Rivolgersi alla giustizia per difendere un proprio diritto; Il ministro di Grazia e giustizia ; Metodo sommario e illegale di farsi giustizia ; La dea dell ingiustizia ; Cerca nelle Definizioni