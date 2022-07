Città con la parte alta e la parte bassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città con la parte alta e la parte bassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BERGAMO

Significato/Curiosita : Citta con la parte alta e la parte bassa

«città bassa» e la «città alta»; quest'ultima è posta in altitudine più elevata e ospita la maggioranza dei monumenti più significativi, mentre la città...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bergamo (disambigua). bergamo (ipa: ['brgamo], ascolta[·info]; bèrghem, ['bgm], in dialetto bergamasco... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con città; parte; alta; parte; bassa; La città che si chiamò Castrogiovanni; città della Sardegna; La città del Feyenoord; La città di Priamo e di Ecuba; Popolano gran parte della penisola arabica; Un monaco apparte nente all ordine fondato dal grande santo di Norcia; Fanno parte di un circuito elettrico; Singola parte di una testa d aglio o di un agrume; Diventa alta tardi; alta ri nei rebus; Entusiasti, esalta ti; Un... posto di ristoro in alta montagna; Popolano gran parte della penisola arabica; Un monaco apparte nente all ordine fondato dal grande santo di Norcia; Fanno parte di un circuito elettrico; Singola parte di una testa d aglio o di un agrume; Che sfreccia bassa come una lama da barba; Parole bisbigliate a bassa voce; La località con l ippodromo di Maia bassa ; Le abbassa il remissivo; Cerca nelle Definizioni