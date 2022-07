Si cita con Tizio e Sempronio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si cita con Tizio e Sempronio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CAIO

Significato/Curiosita : Si cita con tizio e sempronio

Interpretazione è la seguente: tizio = tiberio gracco; o un titius qualsiasi; caio = gaio gracco, fratello di tiberio; sempronio = sempronio gracco, padre...

caio – papa della chiesa cattolica (283-296) caio (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano caio (1974) – ex cestista brasiliano caio... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

