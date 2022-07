In America si affetta sulla pizza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In America si affetta sulla pizza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANANAS

Significato/Curiosita : In america si affetta sulla pizza

Una prigione federale per essere stato uno dei leader della cosiddetta "pizza connection", un traffico di droga del valore di 1,65 miliardi di dollari...

Vedi ananás. ananas mill., 1754 è un genere di piante appartenente alla famiglia bromeliaceae. è conosciuto soprattutto per la specie coltivata ananas comosus... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

