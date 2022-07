Una coda umana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una coda umana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FILA

Significato/Curiosita : Una coda umana

Tecnologia moderna permette ai medici di eliminare la coda al momento del parto. la più lunga coda umana nota è stata quella di un ragazzo di dodici anni,...

Azienda produttrice di matite, vedi fabbrica italiana lapis ed affini. la fila inc. è un'azienda italiana dedicata alla produzione e commercializzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con coda; umana; Quelli di coda ... sono ultimi in classifica; coda ; La coda dei cetacei; Si allunga accoda ndos; Figura umana riprodotta come un burattino; Lo era la Sibilla Cumana ; Sovrumana , celestiale; È famoso quello della Sibilla cumana ; Cerca nelle Definizioni