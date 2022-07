Tra i più noti c è quello di Occam - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra i più noti c è quello di Occam. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RASOIO

Significato/Curiosita : Tra i piu noti c e quello di occam

Rasoio di occam, è stata in seguito utilizzata per mettere in discussione la stessa esistenza di dio, poiché semplifica l'affermazione «dio, che è sempre...

Lama costituita da una lametta sostituibile. rasoio di sicurezza "a cartucce" o "a lametta". il rasoio deve essere ricaricato con una lama o cartuccia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

