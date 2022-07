Termina con perseverare autem diabolicum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termina con perseverare autem diabolicum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : ERRARE HUMANUM EST

Significato/Curiosita : Termina con perseverare autem diabolicum

Nulla voluntas o errantis nulla voluntas est errare humanum est, perseverare autem diabolicum errata corrige error communis facit ius error, conditio, votum...

La locuzione latina errare humanum est, perseverare autem diabolicum tradotta letteralmente significa "commettere errori è umano, ma perseverare (nell'errore)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con termina; perseverare; autem; diabolicum; Causato, determina to; Incertezze, indetermina tezze; termina con la periferia; A tempo indetermina to... in latino; Termina con... perseverare autem diabolicum; Secondo un detto, lo è perseverare ; Sbagliare è umano, perseverare è __; Termina con... perseverare autem diabolicum; Termina con... perseverare autem diabolicum ; Cerca nelle Definizioni