Rappresenta il governo a livello provinciale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rappresenta il governo a livello provinciale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PREFETTO

Significato/Curiosita : Rappresenta il governo a livello provinciale

Importante, la serie d, ultima a livello nazionale, rappresenta il quarto livello del calcio italiano e la porta di entrata verso il professionismo. i campionati...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi prefetto (disambigua). il titolo di prefetto è attribuito a preposti di uffici, solitamente pubblici... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con rappresenta; governo; livello; provinciale; rappresenta nte medievale del sovrano; Un teatro per rappresenta zioni varie; Un rappresenta nte commerciale; Un tipico rappresenta nte della... virilità nostrana; Un riassetto del governo dopo una crisi; Un governo di sei uomini; La ridefinizione degli obiettivi economici del governo ; Era uno dei membri d un governo in mano a pochi; Punto che porta gli avversari allo stesso livello ; Addetto al passaggio a livello ; Sorvegliava il passaggio a livello ; Solleva bilancieri a livello agonistico; provinciale in breve; Strada provinciale ; Più che provinciale , ma meno che nazionale; Capo di un ufficio provinciale di polizia; Cerca nelle Definizioni