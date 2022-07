Rapida perdita di quota aerea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rapida perdita di quota aerea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PICCHIATA

Significato/Curiosita : Rapida perdita di quota aerea

La raf subì gravi perdite. i nuovi aerei inglesi ebbero modo di apprendere la tecnica aerea di combattimento tedesca dimostrando di seguirla al momento...

Dell'aereo. durante la picchiata si genera un'accelerazione negativa tanto maggiore quanto è più stretto il raggio di picchiata e maggiore la velocità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con rapida; perdita; quota; aerea; rapida imbarcazione a propulsione; Si dice di scelta rapida e impulsiva; Le brucia chi si afferma rapida mente; Erba infestante cosa di rapida e larga diffusione; La progressiva perdita di trasparenza dell occhio; perdita della coordinazione muscolare; Diradamento e perdita di capelli o peli; La perdita di tutti gli averi; quota parte di un debito; Offerta che si lancia su un azienda quota ta; Case in legno ad alta quota ; Revisione contabile delle società quota te in Borsa; Pan __, ex compagnia aerea USA; Un ardita incursione aerea ; Arma aerea inglese; Atti di pirateria aerea ; Cerca nelle Definizioni