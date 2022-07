Può far scambiare una persona per un altra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può far scambiare una persona per un altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SOMIGLIANZA

Significato/Curiosita : Puo far scambiare una persona per un altra

Conseguenze, e sulla facilità con cui il profano può scambiare una persona affetta da questa malattia con un caso di possessione demoniaca. la "posseduta"...

In linguistica, con somiglianza lessicale si intende il grado di affinità che intercorre tra due differenti lingue. un grado del 100% significherebbe... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con scambiare; persona; altra; Permutare, scambiare ; È usato per scambiare dati a breve distanza ing; Gli angeli... persona li; __ Donati, persona ggio del Paradiso dantesco; persona non impegnata sentimentalmente ing; Attività per il benessere della persona ing; Parola che ha il significato opposto di un altra ; Esperienza che avvicina a una realtà altra da sé; Rimandare ad altra data; Lo dice chi rimanda ad altra data; Cerca nelle Definizioni