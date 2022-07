Ortaggi che non mancano nel minestrone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ortaggi che non mancano nel minestrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAROTE

Significato/Curiosita : Ortaggi che non mancano nel minestrone

Sugo piccante). tra i primi piatti vi sono i minestroni di verdura o la pasta preparata con gli ortaggi. la carne è il piatto più importante delle cucine...

Con il sedano e le cipolle. inoltre, le carote si prestano per preparazioni dolci, come le famose torte di carote, che vengono a volte mangiate insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

