Un inno per Apollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un inno per Apollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PEANA

Significato/Curiosita : Un inno per apollo

L'inno ad apollo è il terzo inno cletico (da “kaleo”=”chiamo”,”invoco”) in esametri appartenente alla raccolta denominata inni omerici. l'inno presenta...

Il peàna è un canto corale in onore di apollo, il cui termine è oggi usato per indicare un discorso di esaltazione. canto corale in onore di apollo, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con inno; apollo; Storico scooter della inno centi; Gli appartiene l elmo dell inno di Mameli; Carburante ottenuto da fonti rinno vabili; Scott __: ha scritto Presunto inno cente; Isola cara ad apollo ; Lo strumento di apollo ; L apollo che portò il primo uomo sulla Luna; L isola culla di apollo e di Diana; Cerca nelle Definizioni