Il disco per la sosta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il disco per la sosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORARIO

Significato/Curiosita : Il disco per la sosta

il disco orario è un dispositivo utilizzato sui veicoli per segnalare l'ora di inizio della sosta nelle aree in cui questa può avvenire solo per un tempo...

Indicare l'"orario base" rispetto al quale sono definiti gli altri fusi orari. utc è, ad ogni modo, il termine ufficiale per l'odierno orario misurato con...

Altre definizioni con disco; sosta; Quelli notturni ospitano bar e disco teche; Era buona in un disco di Fabrizio De André; Implicito e allusivo... come un disco rso; Come coloro che tradisco no le aspettative; sosta nziosi...come cibi; Appiccicato con una sosta nza adesiva; Luoghi di sosta dei treni con biglietteria e orari; Vendita di sosta nze stupefacenti; Cerca nelle Definizioni