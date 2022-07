Deve stare con gli occhi bene aperti! - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deve stare con gli occhi bene aperti!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SORVEGLIANTE

Significato/Curiosita : Deve stare con gli occhi bene aperti!

Campidoglio, 30 giugno 1983 ... mi presero gli occhi da friedrich hölderlin e giacomo leopardi di e con carmelo bene. musiche di gaetano giani luporini. torino...

Cellulare, salvo poi rimetterlo subito nel baule, viene nominato "ombra del sorvegliante" fino agli esami. risponde male al professor maggi durante la lezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

