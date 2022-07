Computer Numerical Control - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Computer Numerical Control. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CNC

Significato/Curiosita : Computer numerical control

Controllo numerico computerizzato (in lingua inglese computerized numerical control), abbreviato cnc, designa una tecnologia meccatronica di misurazione...

Cee) cnc – abbreviazione della costellazione del cancro cnc – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di coconut island (australia) cnc – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

