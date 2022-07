La città di Priamo e di Ecuba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città di Priamo e di Ecuba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ILIO

Significato/Curiosita : La citta di priamo e di ecuba

Esaco : i due erano giovanissimi e a quanto pare priamo non era ancora re. priamo in seguito ripudiò arisbe in favore di ecuba (o ecabe) da cui ebbe ettore...

ilio barontini (cecina, 28 settembre 1890 – scandicci, 22 gennaio 1951) è stato un partigiano e politico italiano. antifascista di matrice anarchica, socialista... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con città; priamo; ecuba; Una città dell Artois; città della Spagna famosa per le spade; città dell attentato che scatenò la Grande Guerra; Lombarda di città ; Fu governata da priamo ; Il più valoroso dei figli di priamo ; Un antenato di priamo ; La profetessa di sventure figlia di priamo ; Il re troiano che aveva per moglie ecuba ; ecuba ne era la regina; Tityre, tu patulae recuba ns sub tegmine fagi...; Un mitico figlio di Priamo ed ecuba ; Cerca nelle Definizioni