Caratteristica di alcuni fonemi - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : NASALITÀ

È l'insieme delle lettere usate nel sistema di scrittura alfabetico utilizzato per trascrivere i fonemi propri della lingua italiana. è composto da ventuno...

Condotto orale e nasale sono rispettivamente collegati o separati: la nasalità è data dalla risonanza dell'aria nelle fosse nasali. l'arrotondamento dipende... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

