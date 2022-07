Captare con l udito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Captare con l udito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Captare con l udito

Freddo, e mobili, per meglio captare i suoni della foresta, rispetto a quelle di altre razze. le zampe grandi, rotonde, con ciuffi di pelo, servono come...

Fatti sentire è il tredicesimo album in studio della cantante italiana laura pausini, pubblicato il 16 marzo 2018 dalla atlantic records. l'album viene...