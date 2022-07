Azione malvagia e riprovevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azione malvagia e riprovevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Azione malvagia e riprovevole

Comune, il vizio è un comportamento abitudinario fisicamente nocivo o comunque considerato dal contesto sociale moralmente riprovevole per sé o per gli...

