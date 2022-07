L atteggiamento di chi non dice tutto ciò che sa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L atteggiamento di chi non dice tutto ciò che sa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RETICENZA

Significato/Curiosita : L atteggiamento di chi non dice tutto cio che sa

(viene la predica) espressione ironica che sottolinea che chi "predica" è il primo a non fare di fatto ciò che dice. il pulpito è la postazione, ancora presente...

psps aposiopesis, derivato da aposiopáo, «io taccio»), chiamata anche reticenza (dal latino reticere, «tacere») o sospensione, è una figura di pensiero... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

