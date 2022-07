Accolta dall ostetrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accolta dall ostetrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NATA

nata – villaggio del botswana nata – fiume dell'africa meridionale nata – circoscrizione della tanzania... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con accolta; dall; ostetrica; Come i frutti non ancora pronti per la raccolta ; Raccolta di piante essiccate; Raccolta dei libri sacri del Brahmanesimo; Luogo di raccolta ... per chi vola; Fratello di Sergio Mattarella ucciso dall a mafia; È formato dall a combinazione di più monomeri; La qualità di un opera d arte di stimolare sensi diversi dall a vista; Razza canina dall aspetto leonino; Uno strumento dell ostetrica ; Una sala della clinica ostetrica ; Donna che assiste il parto, ostetrica ; Una “sala” della clinica ostetrica ; Cerca nelle Definizioni