Abito ecclesiastico con giacca, camicia, pantaloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abito ecclesiastico con giacca, camicia, pantaloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CLERGYMAN

Significato/Curiosita : Abito ecclesiastico con giacca, camicia, pantaloni

Un abito ecclesiastico composto da pantaloni, camicia e giacca di colore nero o grigio o blu scuro, raramente marrone, caratterizzato da una camicia di...

L'organizzazione clandestina del soe, vedi soe f section networks. il clergyman è un abito ecclesiastico composto da pantaloni, camicia e giacca di colore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

