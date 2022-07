Zone limitrofe o non troppo lontane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zone limitrofe o non troppo lontane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VICINANZE

Significato/Curiosita : Zone limitrofe o non troppo lontane

Assolate colline fiorentine, nasce uno dei dolci tipici di firenze e delle zone limitrofe. pan di ramerino, su foodinitaly. url consultato il december 7, 2016...

Organizzarsi quindi, in piccoli istituti che all'inizio presero il nome di "vicinanze". il buon vicino era, ad esempio: colui che aiutava a mantenere l'ordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con zone; limitrofe; troppo; lontane; In una canzone tta, precede il ponzipó; Il Claudio autore della canzone Gioca Jouer; Erano in fiore in una canzone di Wilma Goich; Come il pensiero della canzone di Patty Pravo; Dintorni, zone limitrofe ; Località limitrofe ; Si compiace troppo di se stesso; Hanno una moglie di troppo ; Pentimenti che arrivano troppo tardi; troppo maturo; Sono lontane in pony express; lontane nei Led Zeppelin; Sono lontane nella road map; Sono lontane nell hot jazz; Cerca nelle Definizioni