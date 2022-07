A volte se lo prende... chi riceve una mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A volte se lo prende... chi riceve una mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRACCIO

Significato/Curiosita : A volte se lo prende... chi riceve una mano

Rispondere obbligatoriamente. vince una mano chi dei due giocatori ha un punteggio maggiore. l'atout vince sulle altre carte e a parità di atout vince l'atout...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi braccio (disambigua). il braccio è la porzione natale dell'arto superiore compresa fra le articolazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

