Il visto necessario per visitare alcuni paesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il visto necessario per visitare alcuni paesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TURISTICO

Significato/Curiosita : Il visto necessario per visitare alcuni paesi

Invece hanno bisogno di un visto per visitare i paesi dell'area schengen, per qualsiasi motivo di viaggio. la domanda per il visto va presentata nel paese...

Significati, vedi resort (disambigua). il villaggio turistico è un tipo di struttura ricettiva di carattere turistico, chiamato anche villaggio vacanze. è una struttura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

