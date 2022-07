Viene utilizzato per smistare la corrispondenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene utilizzato per smistare la corrispondenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : CASELLARIO POSTALE

Significato/Curiosita : Viene utilizzato per smistare la corrispondenza

Incaricato di smistare gli studenti nelle quattro case dopo la morte dei fondatori; al cappello, poi, è stato affidato l'incarico di custodire la spada e di...

Delle aln 668 della serie 1900 con differenze minime: mancanza del casellario postale dietro la poltroncina dell'aiuto macchinista; spostamento di un aerotermo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con viene; utilizzato; smistare; corrispondenza; Confezionamento per merce che viene spedita; viene consegnata ai vincitori dei premi Oscar; Grande baraonda di gente che va e viene ; Su di essa viene direttamente lavorato il pescato; Carburante utilizzato per i jet; Un indice di variabilità molto utilizzato in statistica; Tessuto impermeabile utilizzato per cappotti; Mobile utilizzato per la biancheria; In corrispondenza dello stinco se si è di spalle; Le hanno i binari in corrispondenza degli scambi; Armonica corrispondenza fra oggetti fra; I professionisti che consegnano la corrispondenza ; Cerca nelle Definizioni