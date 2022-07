Viene consegnata ai vincitori dei premi Oscar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene consegnata ai vincitori dei premi Oscar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STATUETTA

Significato/Curiosita : Viene consegnata ai vincitori dei premi oscar

Contrariamente agli altri premi oscar, che sono votati da tutti membri dell'academy of motion picture arts and sciences, i vincitori del premio onorario sono...

Scolastica di romeo e giulietta. ^ garage sale mystery: il mistero della statuetta di giada (2013) | filmtv.it. url consultato il 30 novembre 2018. ^ garage... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

