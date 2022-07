Valore immutabile usato in scienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Valore immutabile usato in scienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COSTANTE

Significato/Curiosita : Valore immutabile usato in scienza

Una determinata disciplina, ma in senso soggettivo è sinonimo di potere o facoltà. per estensione indica anche la scienza giuridica. una delle concezioni...

La costante dei gas (o costante universale dei gas), simboleggiata dalla lettera r {\displaystyle r} è una costante che mette in relazione la pressione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

