Una triangolazione nel calcio, in gergo - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : UNO DUE

Significato/Curiosita : Una triangolazione nel calcio, in gergo

Spiegazione, utilizzati nel mondo del calcio. accademia : dimostrazione di abilità e virtuosismi fini a se stessi da parte di una squadra. termine utilizzato...

Stai cercando l'omonimo termine pugilistico, vedi uno-due (pugilato). nel calcio viene chiamata uno-due una tattica di passaggio del pallone, altrimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

