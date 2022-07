Lo è una strada piena di curve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una strada piena di curve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TORTUOSA

Significato/Curiosita : Lo e una strada piena di curve

Continuità di una repubblica libera fin dal medioevo". in particolare sono stati iscritti nel patrimonio: torri, mura, porte e bastioni, la basilica di san marino...

Heliconia tortuosa griggs, 1903 è una pianta della famiglia heliconiaceae, diffusa in messico e america centrale. ^ (en) heliconia tortuosa, su plants... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con strada; piena; curve; Cilindro di pietra a lato della strada ; strada dello studio di registrazione dei Beatles; Precede Romeo... in strada ; Una strada numerata; Pasta ripiena tipica della cucina piemontese; Se è piena è tonda; Tutele d individui senza piena capacità giuridica; Pallotta palermitana di riso ripiena e fritta; Di forme piene di curve ; Ha le spalle curve ; curve concentriche; Area Under the curve ; Cerca nelle Definizioni