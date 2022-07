Una piccola fetta di mercato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una piccola fetta di mercato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NICCHIA

Significato/Curiosita : Una piccola fetta di mercato

All'estero dove si ritagliò una piccola fetta di mercato. il motore era un 6 cilindri in linea diesel di nuova concezione dotato di un compressore volumetrico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nicchia (disambigua). la nicchia (dal latino nidus, "nido", in francese niche) è una cavità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con piccola; fetta; mercato; piccola camera usata spesso come ripostiglio; piccola vongola chiamata anche tellina; Un cavallo di piccola statura; piccola orchestra; È originario di Brindisi o Molfetta ; Una controfigura perfetta ; Staffetta militare; Difetta all ipocrita; Così è detto il mercato dei pesci; Al supermercato sono biodegradabili; Il maggior mercato risiero d Europa; Una porzione del mercato ;