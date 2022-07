Una parola diversa per lo stesso significato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una parola diversa per lo stesso significato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SINONIMO

Significato/Curiosita : Una parola diversa per lo stesso significato

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi parola (disambigua). la parola (dal greco paaß parabolè, attraverso il latino parabola,...

"sinonimo" rimanda qui. se stai cercando il termine usato in tassonomia per le forme di vita, vedi sinonimo (tassonomia). in semantica, la sinonimia (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con parola; diversa; stesso; significato; Pienezza di significato di una parola ; In una parola , stare a cuore; parola ... francese; L ultima parola della miss; Hanno lo stesso numero atomico, ma massa diversa ; Il rapporto tra due suoni di notazione diversa ma di identica altezza; diversa , molteplice; Chi la cambia, pensa diversa mente; Punto che porta gli avversari allo stesso livello; Si compiace troppo di se stesso ; Ha lo stesso significato di sopra; Si invaghì di se stesso ; Pienezza di significato di una parola; Ha lo stesso significato di sopra; Termine ricco di significato che riempie la bocca; Relativo alla ricerca del significato di una parola;