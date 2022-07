Ufficio di uno Stato all estero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ufficio di uno Stato all estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONSOLATO

Significato/Curiosita : Ufficio di uno stato all estero

di 96, un ufficio italiano di promozione economia e commerciale e culturale a taipei in taiwan, ufficio con funzioni simili a quelle di un'ambasciata...

In italia. consolato generale di 1ª classe consolato generale consolato di 1ª classe consolato vice consolato agenzia consolare consolato onorario vice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

