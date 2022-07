È tutta del tuo sacco se è opera tua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È tutta del tuo sacco se è opera tua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FARINA

Significato/Curiosita : E tutta del tuo sacco se e opera tua

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sacco e vanzetti (disambigua). ferdinando nicola sacco (torremaggiore, 22 aprile 1891 – boston...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi farina (disambigua). la farina alimentare (dal latino farina, derivato da far «farro») è il prodotto della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con tutta; sacco; opera; Generalizzare: fare di tutta l erba un __; Pavimentazione stradale tutta sassi; Malgrado questo, tutta via; In Iran copre tutta la donna tranne mani e viso; Manifestare verbalmente il proprio disacco rdo; Il patriarca che generò Isacco e Ismaele; Sono nel sacco del deluso; Contiene il feto in gravidanza: sacco __; Gli enti che opera no esclusivamente a fini benefici; Unità opera tiva durante le elezioni; opera zione militare che porta soldati via mare; Famoso teatro di Mosca di opera e danza; Cerca nelle Definizioni