Si trascrive sul documento che si archivia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trascrive sul documento che si archivia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : NUMERO DI PROTOCOLLO

Significato/Curiosita : Si trascrive sul documento che si archivia

'800 fu messa sotto attenzione, oltre al documento pubblico, anche il documento privato, in quanto si notò che, nell’ambito delle cancellerie minori e...

Il numero di protocollo è un numero progressivo, unico e obbligatorio, che viene assegnato a ciascun documento registrato sul registro di protocollo. nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

