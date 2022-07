Torta salata francese fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Torta salata francese fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUICHE

Significato/Curiosita : Torta salata francese fra

Salsa maionese a base di aglio pichade, torta salata al pomodoro molto simile alla pizza pissaladière, torta salata poche de veau farcie "lou piech", saccoccia...

Cipolle, porri, scalogni ecc.). la parola quiche deriva dal tedesco kuchen /'ku:xn/, che vuol dire "torta". la quiche lorraine /ki l'n/ (originaria della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

