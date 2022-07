Supporti dati da un Comune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Supporti dati da un Comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PATROCINI

Significato/Curiosita : Supporti dati da un comune

Ad indagini. i supporti di memoria che possono essere sottoposti a recupero sono in pratica tutti i supporti di memorizzazione dei dati (memorie primarie...

Il patrocinio a spese dello stato (anche detto "gratuito patrocinio") è un istituto giuridico previsto dall'ordinamento giuridico italiano per garantire... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

