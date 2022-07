Il suo grattacielo milanese è il più alto d Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo grattacielo milanese è il più alto d Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : UNICREDIT

Significato/Curiosita : Il suo grattacielo milanese e il piu alto d italia

Nel paesaggio urbano milanese spicca la torre unicredit che, con i suoi 231 metri d'altezza è il grattacielo più alto d'italia. i loro antenati sono...

unicredit (fino al maggio 2008 unicredito italiano) è un gruppo bancario internazionale. ha sede nella città di milano. la banca dispone di una vasta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Burj __, il grattacielo più alto al mondo nel 2019; grattacielo newyorchese: Empire State __ ing; La città americana con il grattacielo Space Needle; L'incompiuto grattacielo biblico; Fu un noto cabarettista milanese ; Un tempio milanese della lirica; La piazza della borsa milanese ; Un noto attore e doppiatore milanese 1929-1988; alto e snello, con portamento aggraziato; Antica regione dell alto fiume Tigri; Solvente dello smalto ; Là in alto , oltre le nuvole; Ex colonia italia na con Mogadiscio; Un organizzazione anticomunista segreta italia na; L Enzo cantante italia no in arte Pupo; La seconda regione più grande d italia ;