Struttura verticale a sostegno di cavi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Struttura verticale a sostegno di cavi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PILONE

Significato/Curiosita : Struttura verticale a sostegno di cavi

Strallato è un ponte di tipo "sospeso" nel quale l'impalcato è retto da una serie di cavi (gli stralli) ancorati a piloni (o torri) di sostegno. rispetto ad un...

pilone – elemento architettonico pilone – struttura architettonica dei templi dell'antico egitto pilone – ruolo del gioco del rugby pilone – frazione del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

pilone – elemento architettonico pilone – struttura architettonica dei templi dell'antico egitto pilone – ruolo del gioco del rugby pilone – frazione del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con struttura; verticale; sostegno; cavi; Essere vivente dotato di struttura e autonomia; struttura che divide ambienti domestici; struttura che copre un area esterna limitata; Privi di anomalie struttura li o funzionali; Parte verticale a cui si appoggia chi si siede; Le radici che crescono in verticale ; Innalzata, costruita postura verticale ; Nel piano cartesiano sono sull asse verticale ; Statua di sostegno ; Quel che serve di sostegno in un impresa; Statua a sostegno dell architrave; Un sostegno ... per l ubriaco; Fornito di incavi o solchi; Ricavi meno spese; Un oscura cavi tà; Un oscura cavi tà;