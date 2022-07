Struttura che divide ambienti domestici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Struttura che divide ambienti domestici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRAMEZZO

Significato/Curiosita : Struttura che divide ambienti domestici

Disambiguazione – se stai cercando il tramezzo nell'architettura ecclesiastica, vedi tramezzo affrescato. il tramezzo o tramezza è un'infrastruttura edilizia costituita... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con struttura; divide; ambienti; domestici; struttura che copre un area esterna limitata; Privi di anomalie struttura li o funzionali; struttura semicircolare con colonne; struttura ricettiva economica per giovani; Seguire un gruppo o condivide re le loro idee; Lo Stato che condivide l Everest con la Cina; divide rsi il bottino; Il prefisso che divide per un milione di miliardi; I suoi esponenti creano installazioni in ambienti naturali; Apparecchi che mantengono a temperatura costante gli ambienti ; ambienti delle antiche terme romane; ambienti bui e angusti; Un rimedio per la salute degli animali domestici ; Produce elettrodomestici il teatro di Sanremo; Piccoli roditori che possono essere domestici ; Piccoli elettrodomestici ; Cerca nelle Definizioni