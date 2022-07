Striscia sottile che si trova nelle banconote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Striscia sottile che si trova nelle banconote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FILIGRANA

Significato/Curiosita : Striscia sottile che si trova nelle banconote

Caratteristiche di sicurezza presenti nelle banconote, consentendo al pubblico di individuare facilmente le banconote autentiche da quelle false. tuttavia...

Disambiguazione – "filigrana" rimanda qui. se stai cercando informazioni sulla filigrana degli antichi manoscritti cartacei e di francobolli e banconote... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con striscia; sottile; trova; nelle; banconote; striscia di tessuto increspato; Il premio dorato di striscia la Notizia; Si muove striscia ndo; Una striscia ornamentale; Ferita sottile provocata da una lama; sottile gradino di legno; sottile , delicata; sottile sarcasmo; Vi si trova il castello di Miramare degli Asburgo; Quella dello Yucatán si trova in Messico; Si trova no in camion e in taxi; Verbo... per trova re; Taglia la legna nelle foreste fiabesche; Secondo un detto preannuncia... pioggia a catinelle !; Indossati nelle fiabe: __ delle sette leghe; nelle sottrazioni; Le banconote dette verdoni; La svelano le banconote in controluce; Dentro a molte banconote ; Quello di zio Paperone pullula di banconote ; Cerca nelle Definizioni