Stile retorico sintetico e essenziale lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stile retorico sintetico e essenziale lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BREVITAS

Significato/Curiosita : Stile retorico sintetico e essenziale lat

Oclc 711051785. url consultato il 4 aprile 2020. ^ vat.lat.1873, su mss.vatlib.it. ^ (en) gavin kelly e justin stover, the hersfeldensis and the fuldensis...

Stilistica, una dottrina mitologica, geografica, linguistica ed infine la brevitas dei componimenti, con la convinzione che solo un carme di breve durata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

